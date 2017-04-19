قال الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على طرح (45) مستشفى من مستشفيات التكامل لادارتها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة على النحو الذي يساهم في الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن مستشفيات التكامل التي كان قد تم اهمالها سابقا ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المواطنين في محافظات مصر .. مشيرا إلى أن اكثر المشاكل الصحية تكون بالنسبة للأطفال والنساء والولادة كمطلب أساسي في المرحلة الحالية .

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والتخطيط من أجل ميكنة 4571 مكتب صحة من خلال منظومة الكترونية لتسجيل المواليد والتواصل عبر الوزارتين بالإضافة وبالتعاون مع الأحوال المدنية والتعبئة العامة والإحصاء من أجل إنتاج الشهادة الإلكترونية بشكل عاجل .. موضحا أن هناك قاعدة بيانات كاملة سيتم الانتهاء منها وتهدف الى ميكنة تسجيل الأدوية المتداولة وغير المتداولة .