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الأربعاء 19 ابريل 2017 09:17 مساءً
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غادة والي تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة
غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي‎

غادة والي تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:17 م
خاص - محيط

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، برفقة نفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، الدورة 58 لمعرض “ديارنا”، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت والي - في جولتها التفقدية للمعرض، اليوم الأربعاء - على اهتمام الحكومة بفتح العديد من المنافذ التسويقية الداخلية والخارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن اقتصاديات العديد من الدول مثل الهند والصين واليابان وغيرها، قد قامت على دعم تلك الدول للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووجهت الوزيرة الدعوة للشعب المصري لزيارة معرض الأسر المنتجة (ديارنا) دعما للمنتج والصناعة المصرية، تشجيعا للأسر القادمة من كافة محافظات الجمهورية.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بالمعروضات وبما لمسته من ذوق متميز وخامات من أجود الأنواع، كذلك التصميمات المتميزة والجديدة بالإضافة إلى الأسعار التي في متناول الجميع، موضحة أن الوزارة تقدم خدمات للأسر المنتجة، من خلال مركز التصميم والنماذج لتحسين الأداء وتقدم التمويل للمشروعات، من خلال بنك ناصر والجمعيات الأهلية ومعاونة المستفيدين في تسويق المنتجات عن طريق إقامة المعارض الدورية
وضم المعرض، الذي سيفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء يومياً ولمدة عشرة أيام، العديد من المنتجات ذات الطابع التراثي من الأثاث والتصميمات الجديدة بأسعار اقتصادية تتناسب ومحدودي الدخل، والمفروشات والملابس المطرزة يدويا، والتي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، وأيضا السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والمشغولات الفنية ومشغولات الألباستر والنحاس والصدف والخوص والبامبو ومنتجات الزجاج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات المتميزة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

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