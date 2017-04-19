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ضبط سائق بحوزته 300 كيلو بانجو بالمنيا
مخدر-البانجو

ضبط سائق بحوزته 300 كيلو بانجو بالمنيا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 08:06 م
خاص - محيط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس من إلقاء القبض على سائق، أثناء استقلاله سيارة بداخلها 300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، للاتجار.

وكان مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية اللواء محمود عفيفي، بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دير مواس، لتفقد الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط السيد أ. أ. (36 سنة) سائق مقيم بمركز البداري بأسيوط، ومحكوم عليه في القضيتين (8402 / 2013)، وذلك خلال قيادته السيارة رقم (ي - أ – ر 3159) محملة بكمية من نبات البانجو المخدر، وزنها حوالي 300 كيلو جرام وهاتفي محمول.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل اتصاله بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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