الرئيس الأمريكي يستقبل محمود عباس في مايو المقبل



يستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نظيره الفلسطينى محمود عباس فى الثالث من مايو المقبل، فى محاولة لإحياء جهود السلام مع إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال “شون سبايسر” المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية فى مؤتمر صحفى: إن “هذه الزيارة ستتيح إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وكذلك المسئولين الفلسطينيين بالسعى والتوصل فى النهاية إلى اتفاق يهدف إلى وضع حد للنزاع”.