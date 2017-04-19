بالنسبة للكثيرين يقتصر استخدام معجون الأسنان على تنظيف الأسنان والمساعدة على تبييضها فقط، لكن هناك مفاجأة كشف عنها مقطع فيديو.

وكشف مقطع الفيديو الذي سلطت عليه الضوء، شبكة “DW”، عن استخدامات أخرى للمعجون يمكن أن تكون “غريبة” ولا تخطر على البال، هل تعرف ما هي؟.. شاهد واحكم بنفسك.