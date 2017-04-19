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والد الشهيدين: نقدم أبنائنا فداء لمصر والسيسي أب لكل المصريين
السيسي يستقبل أسرة الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك

والد الشهيدين: نقدم أبنائنا فداء لمصر والسيسي أب لكل المصريين

الأربعاء، 19 ابريل 2017 11:01 ص
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قال صلاح الدين مالك، والد شهيدى الجيش والشرطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين وصدره رحب ويتمتع بشعور نبيل وإحساس عالى بالألم الذى يلم بأسر الشهداء، مشيراً إلى أن استقبال الرئيس اليوم لأسرة نجله الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك، كان شديد الحفاوة.

وأضاف “مالك”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “بين السطور”، الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، عبر فضائية “ON Live”، أنه قدم شهيدين فداء للوطن هما الرائد إسلام صلاح ضابط بوزارة الداخلية، والمقدم أحمد بالقوات المسلحة، وتابع:”قدم أبنائنا شهداء حتى تعيش مصر مرفوعة الراس ولا تصل لما طال الدول المحيطة .. الرئيس حزين على كل الشهداء وشعرنا خلال اسقباله لنا اليوم كوالد لنا وأب لكل المصريين”.

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