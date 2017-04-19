يلتقي بعد قليل فريقا موناكو الفرنسي ونظيره بروسيا دورتموند الألماني في لقاء إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وعلى دورتموند أن يحقق الفوز بفارق هدفين أما موناكو فيكفيه أن تظل النتيجة هكذا للتأهل لنصف نهائي المسابقة

تشكيلة موناكو الرسمية : سوباسيتش ، توري ، جليك ، جيميرسون ، ميندي ، سيلفا ، باكايوكو ، موتينهو ، ليمار ، مبابي ، فالكاو .

تشكيلة دورتموند الرسمية : بوركي ، بيشزيك ، جينتر ، سوكراتيس ، دورم ، فايغل ، شاهين د جيريرو ، كاغاوا ، ريوس ، اوباميانغ .

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