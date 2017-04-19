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"الوزراء" يوافق على قرار بشأن إصدار السندات الدولارية
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

"الوزراء" يوافق على قرار بشأن إصدار السندات الدولارية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:54 م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار أمريكي، بما لا يزيد عن 2 مليار دولار.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي.

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