تعادل فريقا الإسماعيلي وسموحة بملعب الاسماعيلية، بهدفين لكل منهما ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز .

وأحرز إبراهيم حسن هدف التقدم في الدقيقة الثامنة من ركلة ركنية لعبها مقوسة في الشباك ، وأحرز دييجو كالديرون الهدف الثاني للاسماعيلي في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 59 جاء هدف تقليص الفارق من باتريك مالو بضربة رأسية من الركنية.

وأحرز سموحة هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عبدالعزيز في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل يصبح الاسماعيلي في المركز التاسع، برصيد 32 نقطة، ويصبح سموحة في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة .

وشهد لقاء الدور الأول بفوز النادي السكندري بهدفين مقابل هدف.