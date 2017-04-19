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بث مباشر.. يوفنتوس يدفع بهيجوايين وبرشلونة بـ«MSN»
برشلونة - يوفنتوس

بث مباشر.. يوفنتوس يدفع بهيجوايين وبرشلونة بـ«MSN»

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:51 م

أعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق برشلونة ونظيره ماسيميليانو اليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس تشكيلة فريقيهما اللذان سيتواجهان بعد قليل في إياب دور الـ 8 بملعب الكامب نو معقل البلوجرانا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم “شامبيونزليج”.

وجاءت تشكيلة أصحاب الأرض لتضم: شتيغن ، بيكيه ، ماسكيرانو ، اومتيتي ، روبيرتو ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، انيستا ، ميسي ، نيمار ، سواريز

أما السيدة العجوز فدفعت بتشكيل مكون من : بوفون ، ساندرو ، كيليني ، بونوتشي ، الفيس ، خضيرة ، بيانيتش ، كوادرادو ، ديبالا ، ماندزوكيتش ، هيغوين

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