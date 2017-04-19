شن روبرت ليفاندوفسكى لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني هجوما حادا على الحكم كاساي الذي أدار مباراة الفريق البافارى مع ريال مدريد في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الريال 4 / 2 .

واعرب ليفاندوفسكي عن استيائه البالغ حيال مستوى أداء حكم المباراة، وقال -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- ” لقد اضرنا الحكم كثيرًا، وجعلنا نلعب بعشرة لاعبين كما كانت هناك حالات تسلل واضحة “.

ثم أضاف اللاعب البولندى الدولى قائلا فى تصريحاته “إنه أمر محبط، حيث اننا كنا قريبين من الوصول إلى المرحلة المقبلة لكن هذا لم يتحقق للاسف . لقد كان هدفهم الثاني من تسلل واضح، كما انه من الصعب أن تلعب ثلاثين دقيقة أمام ريال مدريد بعشرة لاعبين”.

وكانت الصحف العالمية قد اثارت جدلًا كبيرًا حول أداء الحكم كاساي، حيث تم اتهامه بالتغاضي عن واقعة كانت تستلزم طرد كاسيميرو لاعب ريال مدريد علاوة على احتساب هدفين من تسلل للنادى الملكى .