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مٌتصل يسب إسلام بحيري.. و"الجندي": بنحفظ للناس مقاماتهم.. شاهد
خالد الجندي

مٌتصل يسب إسلام بحيري.. و"الجندي": بنحفظ للناس مقاماتهم.. شاهد

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:26 م
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شن مٌتصل، يدعى محمود، خلال مداخلة هاتفية على الهواء، برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على الباحث إسلام بحيرى، قائلا: “يا شيخ خالد لما حضرتك حبيت تتكلم على حاجة طبية جبت دكتور، لكن اشمعنى الدين كل حد يتكلم فيه، زى الولد السافل، اللى اسمه إسلام بحيرى بيسب ويشتم فى الدين، فين شيوخ الأزهر من الناس دى”.

ومن جانبه، حاول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقاطعته، أكثر من مرة، قائلا: “إحنا بنحفظ للناس مقاماتهم، مينفعش نقول كده، أنا مراعى انفعالك، وإحنا ولا بنتخض ولا بنخاف، لازم الناس تتناقش مع بعض، ده نوع من أنواع العبادة”.



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