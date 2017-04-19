اعتمد محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، مبلغ 437 ألف جنيه، لتمويل 132 مشروعا اقتصاديا بقري ومدن المحافظة.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة اللواء عمرو عزمي، اليوم/لأربعاء/ أنه تم الموافقة علي تمويل 132 مشروعا اقتصاديا، تقدم بها مواطنين من 33 وحدة محلية قروية، تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا، تساهم في تحسين مستوي معيشة المقترضين في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أنه تم تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني بمبلغ 144 ألف جنيه، والميكنة الزراعية بمبلغ 114 ألف جنيه، ومنافذ البيع والتوزيع بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومشروعات أخرى متنوعة بمبلغ 170 ألف جنيه.

ونوه السكرتير العام للمحافظة بأنه سيتم تكليف رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط والفوائد المستحقة في مواعيدها، طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية القروية حتى يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية، والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي .