محافظة الدقهلية: أنشطة التضامن الاجتماعي تستهدف البسطاءالأربعاء، 19 ابريل 2017 07:20 م
أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اهتمامه بمتابعة أنشطة قطاع التضامن الاجتماعي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، من خلال الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وعددها 18 إدارة بالمراكز والأحياء، وكذا عدد 188 وحدة اجتماعية بالقرى والنجوع، وأنها تستهدف خدماتها المواطنين البسطاء في كافة مجالات العمل الاجتماعي والتي تشمل (المرأة والأسرة والطفولة - والأسر المنتجة - والتأهيل والدفاع الاجتماعي - الجمعيات الأهلية - التكوين المهني - والأندية الاجتماعية - والخدمة العامة - وخدمات الأسرة لكل الفئات - خدمات التنمية المجتمعية).
ووجه الشعراوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة حاتم إبراهيم - في لقائه معه اليوم الأربعاء - إلى أهمية الاستمرار والتميز في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة البسطاء والمرأة والطفل والمسنين، من خلال الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى، مشيرا إلى عرض تقرير أسبوعي أو نصف شهري عما تم إنجازه في كافة مجالات العمل الاجتماعي والخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن ما تم إنجازه الأسبوع المنتهي في 6/4/2017 تضمن تنفيذ 213 ندوة في مجال شئون المرأة بالأندية النسائية ومراكز الاستضافة والخدمة والرائدات الريفيات، واستفاد منها 1577 مستفيدة، وتم زيارة 128 مشروع أسر منتجة لمتابعتها في المجالات الزراعية والتجارية، وأيضا استخراج 50 شهادة تأهيل و20 بطاقة معاق لذوي الاحتياجات الخاصة و20 شهادة تدريب مهني.
وفى مجال الدفاع الاجتماعي استفاد 727 مستفيدا من خلال 24 مؤسسة وناد ومكتب مراقبة وتم إشهار جمعية أهلية جديدة، وتحت الإشهار 56 جمعية أخرى جارى دراستها، وتم تخريج عدد 33 شابا من مراكز التدريب والتكوين المهني بالمنصورة وميت غمر من إجمالي 66 شابا.
وأوضح أنه تم تنظيم العديد من الزيارات وتنفيذ الندوات والمسابقات والدورات التدريبية لحفظ القرآن الكريم وإقامة معسكرات ورحلات من خلال الأندية الاجتماعية بإجمالي 30 نشاطا خلال الفترة المشار إليها، وفى مجال الخدمة العامة تم مراجعة التقارير الربع سنوية لمكلفي الخدمة العامة بعدد 350 تقريرا واستخراج شهادات الخدمة لعدد 150 لمن فقدوا شهاداتهم، وأيضا مراجعة الملفات الجديدة بعدد 128 ملفا خلال مارس 2017 .
كما تم مراجعة 220 حالة لأسر وزوجات بدون عائل لصرف المبالغ المستحقة لهم، وفى مجال الأسرة والطفولة استمرت أنشطة القطاع ليستفيد منه 50 ألفا و822 مستفيدا من خلال الحضانات وأنديه الطفل والمكتبات والمؤسسات الإيوائية ودور المغتربين وأندية ودور المسنين، وتمت مراجعة التقارير الميدانية للرقابة والمتابعة بمديرية التضامن لضبط الأداء الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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