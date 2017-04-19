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"ناجح إبراهيم" يوضح النمط الذي يستخدمه "داعش" ويؤكد: التنظيم فشل في إقامة ولاية بسيناء
الدكتور ناجح ابراهيم - قيادي بالجماعة الإسلامية

"ناجح إبراهيم" يوضح النمط الذي يستخدمه "داعش" ويؤكد: التنظيم فشل في إقامة ولاية بسيناء

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:53 م
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كشف الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، عن البصمة الداعشية التي يستخدمها الجماعات الإرهابية التي تسمى “داعش”، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش تظل على أسلوب شبة ثابت في عمليات الإرهابية وبنفس النمط.

وقال “إبراهيم”، خلال لقائه ببرنامج “بالورقة والقلم”، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش كان يقوم بالهجوم الثلاثي المزدوج كل ثلاث أشهر وظلت تفعل هذا النمط من الإرهاب حتى قام الجيش المصري بالتصدي لها وإحباط هذه الطريقة في الهجوم من هذا التنظيم.

وأضاف “إبراهيم”، إن  تنظيم داعش فشل في إقامة ولاية بسيناء.

هذا وأوضح إبراهيم، إنه لن يكون هناك إرهابي بدون جماعة ينتمي إليها، وأن الذئاب المنفردة لا وجود لها الآن في مصر، متابعًا “أن تفجير شرم الشيخ كان الأشهر في تاريخ مصر عام 2005”.

وأضاف “إبراهيم” ، أن الإرهاب دائمًا ينتشرفي أي دولة يشعر أن هناك بها فراغات وخلل أمني، مشيرًا إلى أن الشباب الذي ينضمون إلى الجماعات الإرهابية هم شباب مظلومين، لأن تم التأكيد لهم أنهم يسيرون طبقًا لشرع الله والدولة الإسلامية.

ولفت “إبراهيم”، أن الآن تركيا أصبحت تحل محل باكستان في دعمها للإرهاب.

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