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يد الأهلي تتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس
الاهلي كرة يد

يد الأهلي تتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:07 م

تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني عاصم حماد، لنصف نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، المقامة بمدينة أغادير المغربية خلال الفترة من 13، حتى 22 أبريل الجاري، بعد فوزه على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 25 - 19.
انتهى الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 14 - 7، قبل أن يريح “حماد” لاعبيه استعدادًا لقبل النهائي المقرر إقامته غدًا الخميس.
ومن المقرر، أن يلتقي المارد الأحمر ، الفائز من المواجهة التي تجمع بين وداد سمارة وشبيبة كينشاسا الكونغولي.
وتضم قائمة الأهلي 18 لاعبًا وهم: “كريم السعيد ومحمد إبراهيم ومحمد عبد الوارث وعمرو القليوبي والسيد محمد السيد وأحمد عبد الرحمن وإسلام حسن وإبراهيم المصري وعمر الوكيل ومحمود فايز نعيم ومصطفى بشير ومحمد علي عبد المطلب ومصطفى خليل ومحمود عاصم حماد وهادي رفعت وممدوح طه ويحيى الدرع وأبو الفتوح أحمد أبو الفتوح “حماصة”.

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