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بعد استقالته من الأهرام.. ياسمين الخطيب لـ"النجار": تستحق الاحترام
ياسمين الخطيب

بعد استقالته من الأهرام.. ياسمين الخطيب لـ"النجار": تستحق الاحترام

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:14 م
كتب - محمد السباخي

أشادت الفنانة التشكيلية والكاتبة الصحفية، ياسمين الخطيب، باستقالة، أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام من منصبه، وقالت، إنه رجل فضل الاحتفاظ بكرامته عن الاحتفاظ بالمنصب لذلك يستحق الاحترام.

وكتبت “ياسمين” في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “إستقالة أحمد السيد النجار تستحق احترام وتقدير عميق، لرجل فضل الإحتفاظ بكرامته على الإحتفاظ بالمنصب، وقليل مثله الرجال”.

الجدير بالذكر أن أحمد النجار تقدم باستقالته للهيئة الوطنية للصحافة اليوم الاثنين، الذي يتراسها الكاتب الصحفي كرم جبر.

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