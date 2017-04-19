بعد استقالته من الأهرام.. ياسمين الخطيب لـ"النجار": تستحق الاحترام

أشادت الفنانة التشكيلية والكاتبة الصحفية، ياسمين الخطيب، باستقالة، أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام من منصبه، وقالت، إنه رجل فضل الاحتفاظ بكرامته عن الاحتفاظ بالمنصب لذلك يستحق الاحترام.

وكتبت “ياسمين” في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “إستقالة أحمد السيد النجار تستحق احترام وتقدير عميق، لرجل فضل الإحتفاظ بكرامته على الإحتفاظ بالمنصب، وقليل مثله الرجال”.

الجدير بالذكر أن أحمد النجار تقدم باستقالته للهيئة الوطنية للصحافة اليوم الاثنين، الذي يتراسها الكاتب الصحفي كرم جبر.