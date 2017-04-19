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صحيفة أمريكية: هجوم "سانت كاترين" علامة مشئومة لصناعة السياحة
دير سانت كاترين

صحيفة أمريكية: هجوم "سانت كاترين" علامة مشئومة لصناعة السياحة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:11 م

علقت صحيفة “نيويوك تايمز” الأمريكية، على الهجوم المسلح الذي استهدف قوات الأمن بالقرب من دير سانت كاترين في جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، والذي أعلن تنظيم “داعش” مسئوليته عنه.

وقالت الصحيفة، في تقرير منشور اليوم الأربعاء، إن “الهجوم يأتي في وقت حساس لمصر قبل أكثر من أسبوع على زيارة البابا فرنسيس إلى القاهرة التي وصفها الفاتيكان بأنها فرصة لتعزيز العلاقات بين الزعماء المسلمين والمسيحيين”.

وأضافت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم على سانت كاترين جزءًا من حملة تنظيم “داعش” الأوسع نطاقا لإراقة الدماء، أوجزء من حرب العصابات المحلية التي يقودها التنظيم في شمال سيناء.

ويعتبر الهجوم على سانت كاترين، وهو أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، علامة مشئومة على الجهود الرامية إلى إحياء الصناعة السياحية المتخلفة في المنطقة، وفقا للصحيفة.

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