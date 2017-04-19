قال البيت الأبيض ، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمر الوكالات بمراجعة الاتفاق النووى مع إيران لمعرفة ما إذا كان تعليق العقوبات فى مصلحة أمريكا.

وكان وزير الدفاع الأمريكى “جيمس ماتيس”، أكد أن إيران تلعب دورًا يزعزع الاستقرار فى المنطقة لكن يتعين التصدى لنفوذها من أجل التوصل إلى حل للصراع اليمنى من خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة.