صحيفة هندية تطالب الحكومة بمزيد من التقارب مع مصرالأربعاء، 19 ابريل 2017 06:50 م
طالبت صحيفة هندية حكومة البلاد بمزيد من التقارب في العلاقات مع مصر وتقوية روابط الصداقة بين البلدين.
وقالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية اليومية - في تقرير نشرته اليوم الأربعاء - إنه “مع توافر الكثير جدا من النوايا الحسنة في مصر تجاه الهنود، قد يتساءل المرء لماذا لا يكن البلدان شريكين أكثر قربا، ولماذا لا يتم الحديث في الهند عن الصداقة مع مصر بنفس الطريقة التي تم اتباعها مع دول أخرى تتشارك مع نيودلهي عن قرب في الروابط سياسيا واقتصاديا وثقافيا”.
وأضافت “مع صعود زعيمين قويين في كلا البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي، حدث تغيير في الحسابات الاستراتيجية من خلال سلسلة من اللقاءات السريعة بينهما في نيويورك ونيودلهي”.
وأشارت إلى أن لقاء الزعيمين في نيويورك شهد إيجاد عوامل مشتركة بينهما، مثل التعاون في مكافحة الإرهاب وفرص الاستثمار، كما شهد التأسيس للقاءات مستقبلية، وتبع ذلك زيارة قام بها الرئيس السيسي لنيودلهي لحضور قمة المنتدى الهندي الأفريقي مع زيارة رسمية تحدث خلالها الزعيمان عن “تعاون أمني قوي” نتيجة “تقارب كبير” في الرؤى بشأن قضايا إقليمية وعالمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفتت الصحيفة إلى أن شركات هندية وجدت مصر مقصدا جيدا في قطاع الأعمال، حيث إن أكثر من 50 شركة هندية حاضرة في مصر باستثمارات تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل في مصر.
وقالت إن الاكتشاف الكبير للغاز الطبيعي في مصر واقتصاد مصر الذي ينظر إليه على أنه صاعد بعد تحرير سعر صرف الجنيه وتزايد الاستثمارات الأجنبية تضيف قوة دفع لعلاقات أكثر نموا.
واعتبرت الصحيفة أن مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين تبدو واعدة وهناك توقعات كبيرة منتظرة من مودي الذي أبدى اهتماما شخصيا بدعم العلاقات مع مصر.
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