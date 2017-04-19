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"الوزراء": ميكنة جميع مكاتب الصحة لسرعة تسجيل المواليد الجدد
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

"الوزراء": ميكنة جميع مكاتب الصحة لسرعة تسجيل المواليد الجدد

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:59 م

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والتخطيط لميكنة وإنشاء قاعدة بيانات لجميع أدوية مصر المسجلة المتداولة وغير المتداولة.

كما تتضمن الاتفاقية ميكنة 4571 مكتب صحة بشبكة إلكترونية ليتم تسجيل أي مولود فور ولادته في السجلات المدنية والتعبئة والإحصاء بحيث يصدر له شهادة ميلاد مميكنة بها الرقم القومي الخاص به.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الاتفاقية هي الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن عددهم 4571 يعملون جميعهم عدا مكتب شمال سيناء لاعتبارات أمنية.

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