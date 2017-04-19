أعلن البرتغالي ايناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم

وجاء التشكيل علي النحو التالي : أحمد الشناوي، حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد ابوالفتوح، طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد ابراهيم وشيكابالا وأيمن حفني ، باسم مرسي.

وجاءت تشكيلة طلائع الجيش بقيادة المدير الفني طارق يحي المدير الفني على النحو التالي:

“عماد السيد ومحمود البدرى ومعتمد محسن وعصام صبحي ومحمود البدري وعاصم صلاح وبلال جمال وفرانك استيفين ومحمد أشرف وأحمد عيد عبد الملك وعمرو أحمد (عموري).

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