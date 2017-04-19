 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 07:35 مساءً
روابط سريعة
بث مباشر.. الزمالك يواجه طلائع الجيش في الدوري المصري
الزمالك

بث مباشر.. الزمالك يواجه طلائع الجيش في الدوري المصري

الأربعاء، 19 ابريل 2017 07:34 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن البرتغالي ايناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم

وجاء التشكيل علي النحو التالي : أحمد الشناوي، حسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد ابوالفتوح، طارق حامد ومعروف يوسف ومحمد ابراهيم وشيكابالا وأيمن حفني ، باسم مرسي.

وجاءت تشكيلة طلائع الجيش بقيادة المدير الفني طارق يحي المدير الفني على النحو التالي:

“عماد السيد ومحمود البدرى ومعتمد محسن وعصام صبحي ومحمود البدري وعاصم صلاح وبلال جمال وفرانك استيفين ومحمد أشرف وأحمد عيد عبد الملك وعمرو أحمد (عموري).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3