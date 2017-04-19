بدأت منذ قليل، مراسم استقبال عزاء شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، والتي شهدت الحادث الإرهابى الأليم يوم أحد السعف، ما أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة العشرات، في سرادق عزاء جماعى باستاد طنطا الرياضى.

وحضر العزاء، اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكري لمحافظة الغربية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وعدد من رجال الدين المسيحى والاسلامى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ومئات المواطنين من أهالي محافظة الغربية.