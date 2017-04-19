 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 07:45 مساءً
روابط سريعة
الوزراء يوافق على توفير تمويل لاستكمال عدد من المشروعات الأثرية
الدكتور خالد عناني - وزير الآثار المصري

الوزراء يوافق على توفير تمويل لاستكمال عدد من المشروعات الأثرية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:41 م
خاص - محيط

أكد خالد عناني وزير الآثار اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على توفير التمويل لمشروع تطوير هضبة أهرام بالجيزة ، وقر محمد علي ، واستراحة الملك فاروق بالهرم ، وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة والمعبد اليهودي بالإسكندرية ، والمتحف القومي.

وقال وزير الآثار إنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء استعراض الاكتشافات الآثرية بالأقصر والتي ترجع إلى الأسرة ال18 بداية الدولة الحديثة والتي شملت مقبرة تضم 1400 تمثال “أوشابتي صغير” وعددا من التوابيت والأقنعة.

وأوضح أنه تم أمس الأول الاثنين إعادة تجميع تمثال رمسيس الثاني ووضعه على قاعدته الحجرية أمام معبد الأقصر بجانب التمثالين الكبيرين ، وهو أحد أهم الأعمال الأثرية التي تمت في الفترة الأخيرة بأيدي فنيين وأثريين مصريين..مشيرا إلى أن العالم أجمع تابع هذا الحدث الهام والذي تم بأيد مصرية وأن واجهة معبد الأقصر تغيرت بعد وضع التمثال الذي كان مفككا لأكثر من 50 قطعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3