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إحالة وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنح لهذا السبب!
يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي وزير الماليةالسابق

إحالة وزير المالية الأسبق إلى محكمة الجنح لهذا السبب!

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:40 م

قرر المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، إحالة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، لمحكمة الجنح، لقيامه ببناء قصر على مساحة 4 أفدنة داخل محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم بالمخالفة للقانون.

أكد قاضي التحقيق في قرار الإحالة أن يوسف بطرس غالى، أقام مباني ومنشآت داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية الأمر الذي يؤدي إلى تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحيرة والمساس بالمستوى الجمالى بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون.

كما  تضمن قرار الإحالة أن المتهم أقام مبانى وإنشاءات وشغلها والانتفاع بها دون سند من القانون، وأن الجريمة وقعت بالتحايل ونتيجة تقديمه إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة لمديرية الزراعة المختصة، رغم علمه بذلك، للحصول على تراخيص بناء على الأرض بالمخالفة للقانون.

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