قال مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه سيتقدم بتظلم لوزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، خلال الفترة المقبلة، بسبب مباراة المقاصة.

وأكد منصور، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التظلم، سيكون ضد قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

يذكر أن الزمالك اعترض على موعد لقائه أمام المقاصة، والذي كان يوم الأحد الماضي، وتمسك بعدم خوض المباراة‫؛‬ حيث لم يذهب إلى الملعب، مؤكدًا أن اللقاء موعده أمس الثلاثاء‫؛‬ بينما ذهب الفريق الفيومي‫؛‬ ومن ثم انتظر حكم اللقاء محمد فاروق 20 دقيقة بعد الموعد المحدد وبعدها أطلق صافرته بالانتهاء.

وكانت الشئون القانونية بالنادي قد حررت محضر بالفعل بإثبات حالة بواقعة حضور الفريق لبتروسبورت وعدم حضور مصر المقاصة.