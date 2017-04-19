الحكومة المغربية الجديدة تعرض برنامجها على البرلمانالأربعاء، 19 ابريل 2017 06:43 م
توافقت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني على برنامجها عقب عقد أول اجتماع لها اليوم /الأربعاء/ وستعرض الحكومة برنامجها مساء اليوم على البرلمان للحصول على موافقته.
ووفقا لما ينص عليه الدستور المغربي فإنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه”، و”يجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام بها في مختلف مجالات النشاط السياسيةو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
وبعد مناقشة مجلس النواب، وفقا لما جاء في دستور المملكة، يعقب ذلك تصويت في مجلس النواب، تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي، لتبدأ الحكومة علاقتها المباشرة مع المؤسسة التشريعية.
وذكر بيان أصدرته رئاسة الحكومة، أنه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالرباط ناقش أعضاء الحكومة مشروع البرنامج الحكومي ووافقوا عليه، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية تعقد اليوم طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور.
وقال رئيس الوزراء المغربي -وفق البيان- إن البرنامج تضمن العديد من الأهداف وبعد موافقة البرلمان ستضع الحكومة برنامج عمل تفصيلي يتضمن مختلف الإجراءات التي تنوي تطبيقها في جميع المجالات.
وأضاف أن برنامج العمل الذي سيلي البرنامج الحكومي سيتضمن إجراءات دقيقة لتنفيذ هذه البرنامج على الأرض، للوصول إلى نتائج تفيد الوطن والمواطنين”، معلنا أن الهدف هو “أن تكون الحكومة في مستوى ثقة الملك محمد السادس والشعب المغربي”.
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