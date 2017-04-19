أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب صهيب موسى مشهور مشاهرة ( 21 عاماً ) من بلدة السواحر، بعد أن أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفرق عصيون جنوب بيت لحم، بحجة تنفيذه عملية دهس.

وأوضح مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم محمد عوض لوكالة الانباء الفلسطينيةـ”وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة فلسطينية ما أدى إلى استشهاد الشاب مشاهرة.