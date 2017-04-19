 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 07:46 مساءً
روابط سريعة
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على مفترق جنوب بيت لحم
دعم القضية الفلسطينية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال على مفترق جنوب بيت لحم

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:36 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب صهيب موسى مشهور مشاهرة ( 21 عاماً ) من بلدة السواحر، بعد أن أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفرق عصيون جنوب بيت لحم، بحجة تنفيذه عملية دهس.

وأوضح مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم محمد عوض لوكالة الانباء الفلسطينيةـ”وفا”، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارة فلسطينية ما أدى إلى استشهاد الشاب مشاهرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3