شارك وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ومسئولو قطاع المرافق، في أول يوم بواشنطن، في الاجتماعات التي تنظمها مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع##(Sanitation and Water for All)## في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح وزير الإسكان، اليوم /الأربعاء/ بأنه من المقرر أن يتم شرح موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، واستراتيجية الوزارة لرفع معدلات خدمة المياه والصرف الصحي خاصة بالقرى، مضيفا أن مؤسسة ##SWA## ستنظم اجتماعات للوزراء والمسئولين رفيعي المستوى في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وستنظم اليونيسيف “منظمة الأمم المتحدة للطفولة” اجتماعا لوزراء القطاعات، يضُم الوزراء المسئولين عن المياه والصرف الصحي مع وزراء المالية.

وأوضح أنه سيتاح للمشاركين في الاجتماعات الوزارية، الفرصة للمشاركة في مناقشات بشأن سياسات واستراتيجيات قطاع المرافق، وتبادل الدروس المستفادة عن الخبرات المختلفة، والتقدم الذي تم إحرازه في تحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المستدامة للجميع.

يذكر أن مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع##(Sanitation and Water for All)## هي منظمة عالمية متعددة المشاركة، تضم أكثر من 150 دولة من الحكومات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات البحث العلمي، وغيرها من شركاء التنمية، الذين يعملون معا لتحفيز القيادة السياسية، وتعظيم وتحسين استخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية، ويعمل الشركاء على تحقيق رؤية مشتركة للصرف الصحي والنظافة والمياه للجميع من أجل استدامة هذه الخدمات المهمة على مستوى العالم.