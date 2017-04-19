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خالد الجندي: الموبايلات والسوشيال ميديا تُسبب "السكتة الزوجية".. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: الموبايلات والسوشيال ميديا تُسبب "السكتة الزوجية".. فيديو

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:36 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك حالة من السكتة الزوجية، أصابت الكثير من الأسر فى المجتمع المصري، مضيفا: “الأسرة كله قاعدين فى حالة خرس، محدش طايق حد وكل الناس زهقانة من بعضها”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “الموبايلات والسوشيال ميديا، رسخت حالة الخرس الأسرى، وصنعت كواكب مختلفة وجزر منعزلة فى البيت الواحد”، لافتا إلى أنه رصد تلك الظاهرة من خلال احتكاكه بمشاكل الأسر المصرية عبر الفتاوى.



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