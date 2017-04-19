توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بلقب البطولة الإفريقية، المقامة بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 16 وحتى 24 أبريل الجاري، عقب فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 3 - 1.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية، بعد أن فاز على نيجيريا بنتيجة “3-2”، في إطار لقاءات الدور قبل النهائي.

وتضم قائمة المنتخب 4 لاعبين و4 لاعبات وهم “أحمد صلاح، عبد الرحمن عبد الحكيم، على الخطيب، أدهم حاتم، هادية حسني، منة الطناني، نادين أشرف، ضحى هاني”.

وقاد “الفراعنة” في البطولة القارية المدير الفني محمود عزت حافظ.