سلم عمرو مصطفى يوسف، المتهم فى قضية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، نفسه اليوم الأربعاء، إلى مقر الأمن الوطنى بمحافظة قنا.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت فى بيان سابق، أن “عمرو مصطفى يوسف” ضمن المتهمين بالتفجيرات الإرهابية.

وأكدت الداخلية، أن ذلك جاء فى إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر المتورطة فى ارتكاب حادثى تفجير كنيستى “مارمرقس بالإسكندرية – مارجرجس بالغربية”.