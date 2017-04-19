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محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد حسام التابعي
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط‎

محافظ دمياط يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد حسام التابعي

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:22 م
خاص - محيط

قدم محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد حسام أيمن سعد الدين التابعي ابن مدينة السرو والذي استشهد خلال تصديه لبعض التكفيريين بسيناء، حيث كان في استقباله والد الشهيد ووالدته وعدد من أفراد أسرته وذلك بمنزل أسرة الشهيد بمدينة السرو.

وطالب والد الشهيد من محافظ دمياط إطلاق اسم الشهيد علي مدرسة بني السرو بالمدينة، وبدوره وعد المحافظ بعرض ذلك على المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه المقبل.

وأشاد المحافظ ببطولة الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل وطنه وتقديرًا وتعظيمًا لقيمة الوفاء للشهداء، معربا عن استعداده لتلبية أية مطالب لأسرة الشهيد الذي ضحى بدمائه الذكية دفاعًا عن تراب وطنه الغالي.

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