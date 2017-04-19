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‏‫محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء
محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان

في احتفالات تحرير سيناء

‏‫محافظ الإسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

الأربعاء، 19 ابريل 2017 06:18 م
خاص - محيط

شارك محافظ الإسكندرية محمد سلطان في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان محطة مصر بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بذكرى تحرير سيناء.

ووضع المحافظ يرافقه قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي ومدير أمن الثغر مصطفى النمر وقيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية بالمحافظة باقة من الزهور على النصب التذكاري وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأطهار.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

وقام الحضور بمصافحة الجماهير وسط فرحة عارمة من المواطنين وهتافات “تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.

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