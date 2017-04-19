تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورة مسحوبة من صفحة “الجزيرة ـ مصر”، الموجهة إلى الداخل المصري، “برنت سكرين”، ويبدو من الموقع الجغرافي لنشر الخبر أنه في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وتداركت الصفحة الخطأ، وقامت بتعديل الموقع، لتخفيه تماما من على الخبر، الذي يتناول حديثا عن الموازنة العامة لوزارة المالية المصرية، بينما يُذكر أن الخبر الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورته مأخوذ عن الصفحة الرسمية الموثقة لـ”الجزيرة ـ مصر”.