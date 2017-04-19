5 % فقط من الشركات الكبيرة مستعدة لتلبية متطلبات تكنولوجيا العصر الرقمي الجديد

وافق 71% من الشركات على أنها لن تكون قادرة على المنافسة دون ان تتحول رقمياُ

محمد طنطاوي : دل اي ام سي لديها حلول مبتكرة تضمن التحول الرقمي الآمن للشركات والمؤسسات

قال محمد طنطاوي، مدير عام “دل إي إم سي” مصرو ليبيا، إنه رغم وجود بعض التخوفات لدى البعض من الدخول إلى العصر الرقمي، إلا أن هناك حلول مبتكرة لدى “دل اي ام سي” تمنع هذه التخوفات، وهناك أكثر من اختيار أمام المؤسسات والشركات على اختلاف أحجامها تضمن لها التحول الرقمي الآمن.

وأوضح طنطاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، تحت شعار ” التحول الرقمي يبدأ الآن “، بهدف تسليط الضوء على أهمية الإسراع نحو التحول الرقمي والمزايا التي تجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومساعدتها في تلبية متطلبات عملائها بأقل تكلفة، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات، في ظل ما توليه الحكومة المصرية من دعم نحو إرساء التوجه العالمي للتحول الرقمي.

وأكد طنطاوي أن منظومة التحول الرقمي ترتكز على توافر عدد من المحاور أبرزها إنترنت الاشياء، الحوسبة السحابية مما يساهم في دفع عجلة نمو عمليات التحول الرقمي والتى تسير بسرعات متزايدة ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات للتحول الرقمي.

التحول الرقمي والحوسبة السحابية

ومن جانبه، أكد محمد طلعت، نائب رئيس الشركة بالسعودية ومصر وليبيا والمشرق العربي في دل اي ام سي، أن التحول الرقمي أصبح أولوية لدى متخذي القرار من الشركات للاستفادة من التقنيات الحديثة التى يشهدها العالم، حيث تعد الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة حجر الزاوية وخطوة اساسية في منظومة التحول الرقمي والتى تتيح توافر معلومات وبيانات لدى متخذي القرار لاتخاذ قرارات صائبه،مشيراً إلى أن التحول الرقمي اصبح سمة مميزة للاعمال التجارية في كل القطاعات التى تهدف الى ارضاء عملائها وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأشار طلعت إلى أن هناك حاجة واضحة للشركات لتحويل أقسام تكنولوجيا المعلومات القديمة التابعة لها، فقد أصبح التحول الرقمي القوة الدافعة لجعل التحول في تكنولوجيا المعلومات أولوية قصوى.

ومع ذلك فإن الدراسة التي أجرتها مجموعة انتربرايز ستراتيجي حول مدى نضوج التحول في تكنولوجيا المعلومات 2017 بتكليف من دل إي إم سي يظهر أن 95% من المشاركين في الاستطلاع يشيرون إلى أن مؤسساتهم معرضة لخطر التخلف عن شركات أصغر من أقرانهم في القطاع لأن تلك الشركات تقوم بتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، والعمليات وأساليب التسليم التي يتتبعونعا لتسريع الوصول الى هدفهم وهو أن يصبحوا شركات رقمية.

وقد أعلنت دل إي إم سي عن نتائج دراسة جديدة أجرتها مجموعة انتربرايز ستراتيجي، والتي كشفت أن غالبية كبار قادة تكنولوجيا المعلومات والمدراء المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الشركات الكبيرة يعتقدون أن مؤسساتهم يجب ان تحتضن جوانب التحول في تكنولوجيا المعلومات كي تبقى قادرة على المنافسة.

ولا تزال العديد من المؤسسات تقيس الدورة الزمنية للتطبيقات بالأشهر، إن لم يكن بالسنوات، حيث تعمل على بنى تحتية منعزلة عن بعضها البعض. وتتشبص باستعمال هندسات قديمة، الأمر الذي يشكل حاجزا أمام التحول الرقمي الناجح.

العصر الرقمي

وقال محمد أمين، نائب الرئيس الأول في شركة دل إي إم سي في الشرق الأوسط، تركيا وإفريقيا، إن دراسة نضوج التحول في تكنولوجيا المعلومات 2017 من مجموعة انتربرايز ستراتيجي، قد صممت لفهم الدور الذي يلعبه تحول تكنولوجيا المعلومات حتى تصبح الشركات رقمية.

وقد استخدمت مجموعة انتربرايز ستراتيجي نموذج نضج قائم على البحوث ومعتمد على البيانات لتحديد مراحل مختلفة من تطور التحول نحو تكنولوجيا المعلومات وتحديد الدرجة التي وصلت إليها المؤسسات العالمية في تلك المراحل المختلفة على أساس إجاباتها على أسئلة حول بنيتها التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمليات وخططها المؤسساتية.

وتعكس هذه النتائج الكيفية التي تخبرنا الغالبية العظمى من العملاء من خلالها أنها بحاجة إلى تحسين البنى التحتية القائمة للاستفادة من فرص العصر الرقمي.

وأضاف أمين “مع ذلك، يظهر البحث أن معظم المشاركين في الاستبيان يتخلفون عن مجموعة صغيرة ونخبة من المنافسين الذين قاموا بإجراء التحول في تكنولوجيا المعلومات، وهم بالتالي يتنافسون بقوة أكبر بسبب ذلك، ومع تقدم المؤسسات في استثماراتها في تحويل تكنولوجيا المعلومات، يمكنها التغلب على الصراع بين تكنولوجيا المعلومات القديمة والمبادرات التجارية الرقمية لتحقيق أهدافها، وتسريع وقت الوصول إلى السوق وزيادة القدرة التنافسية “.

واستنادا إلى الردود، تم تقسيم المؤسسات المشاركة والبالغ عددها 1000 مؤسسة إلى أربع فئات حسب مراحل نضوجها في التحول الرقمي:

- المرحلة الأولى – مؤسسات التقنيات الموروثة (12%): تقصير في كثير من أبعاد تحول تكنولوجيا المعلومات، إن لم يكن جميعها

- المرحلة الثانية – المؤسسات الناشئة (42%): تظهر تقدما محرزا في مجال تحول تكنولوجيا المعلومات، مع وجود الحد الأدنى من نشر تكنولوجيات مراكز البيانات الحديثة

- المرحلة الثالثة – المؤسسات المتطورة (41%): إظهار الالتزام نحو تحول تكنولوجيا المعلومات والتوسع المعتدل لتكنولوجيات مراكز البيانات الحديثة وأساليب إيصال المعلومات

- المرحلة الرابعة – المؤسسات المتحولة رقمياً(5%): وصلت إلى أبعد حد في مبادرات تحويل تكنولوجيا المعلومات

واتفق أغلب المشاركين في الاستبيان (71%) على أن تحويل تكنولوجيا المعلومات أمر ضروري لزيادة القدرة التنافسية في مجال الأعمال. وتعتقد 85% من الشركات “المتحولة رقمياً” أن مؤسساتها في وضع قوي للتنافس والنجاح في أسواقها على مدى السنوات القليلة المقبلة، مقابل 43% من الشركات الأقل نضجاً.

وتشير نتائج المؤسسات “المتحولة رقمياً ” إلى أكبر قدر من التقدم في الاستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات لتسريع ابتكار المنتجات والوقت اللازم لتقديمها الى السوق؛ وأتمتة العمليات والمهام اليدوية؛ وتشغيل أقسام تكنولوجيا المعلومات كمراكز للربح بدلا من أن تكون مراكز للتكلفة. وحققت هذه الشركات ما يلي:

-(96%) تجاوزت الإيرادات المستهدفة في العام الماضي، بما يعادل ضعفي الشركات الأقل نضجا

- لديها احتمالية أكثر بثماني مرات من المؤسسات الأقل نضجا لخلق علاقات تعاونية عالية المستوى بين تكنولوجيا المعلومات والأعمال

-أحرزت تقدما ممتازا في تشغيل تكنولوجيا المعلومات كمركز للربح بدلا من مركز للتكلفة (أكثر بسبع مرات من احتمالات الشركات الأقل نضجا)

-لديها فرص أكثر بسبع مرات من المؤسسات الأقل نضجا لأن يتم النظر إلى تكنولوجيا المعلومات من قبل مؤسسات الأعمال على أنها ميزة تنافسية

- الاستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات لتسريع ابتكار المنتجات والوقت اللازم لطرحها الى السوق (أكثر بست مرات من الاحتمالات الخاصة بالمؤسسات الأقل نضجا).

ووفقا لمجموعة انتربرايز ستراتيجي، فإن اعتماد تكنولوجيات مراكز البيانات الحديثة، مثل أنظمة التخزين التدريجي والبنية التحتية المتقاربة ، يمكن أن يحسن من سرعة واستجابة توفير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتطوير التطبيقات. ووجدت الدراسة ما يلي:

- 54% يستخدمون بنية تحتية متقاربة لدعم التطبيقات

- يعتمد 58% أساليب توسيع نظم التخزين في بعض الأحيان

-ما يقرب من 50% ملتزمون بالاستراتيجيات المعرفة بالبرمجيات كاستراتيجية طويلة الأجل وبدأوا في تنفيذ أو تقييم أو التخطيط للتكنولوجيات المعرفة بالبرمجيات

وتعتمد الشركات اليوم بشكل متزايد على التكنولوجيا لتنمية وتحسين جميع جوانب أعمالها. ومع ذلك، وجدت دراسة أن مؤسسات تكنولوجيا المعلومات “المتحولة رقمياً ” تماما نادرة في هذا الوقت. لكن الخبر السار هو أن هناك فوائد إضافية يمكن تحقيقها من خلال تحقيق أي تقدم على مقياس النضج، والتي يمكن الوصول إليها من خلال محاكاة سلوكيات هذه المؤسسات “المتحولة”.