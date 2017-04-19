وزير الأوقاف يدعو لإصدار قانون بمصادرة أماكن تصنيع أسلحة الإرهابيينالأربعاء، 19 ابريل 2017 06:00 م
دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلى الإسراع بإصدار تشريع يقضى بمصادرة الأماكن التي يتم فيها تصنيع أسلحة يستخدمها الإرهابيون.
وقال الوزير -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه “يجب العمل على سن تشريع يقضي بمصادرة المزارع والعقارات التي يثبت بالدليل القاطع أنها تستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية واستهداف الآمنين وترويعهم”.
كما أدان وزير الأوقاف بكل أسى الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كمين سانت كاترين، مؤكدًا أهمية الضرب بقوة، وبيد من حديد على أيدى الإرهابيين الخونة، وألا تأخذنا بهم رأفة ولا شفقة، مع خالص العزاء لأهل الشهيد، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.
كان الأزهر الشريف ودار الإفتاء، قد أدانا في بيانين منفصلين، العملية الإرهابية الغادرة، التي استهدفت كمينًا بمحيط دير سانت كاترين جنوبَ سيناء، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة أفراد شرطة. وأكدا أن العمليات الإرهابية الخسيسة التى تستهدف قوات الأمن والجيش تعكس فشل التنظيمات الإرهابية في اختطاف سيناء وتحويلها إلى ملاذ آمن لهم، كما أنها دليل على إفلاس الجماعات الإرهابية وضعفها، خاصة بعد الضربات الأمنية الناجحة التي قامت بها قوات الأمن ضدها.
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