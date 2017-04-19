اختار مجلس النواب الليبي ، 24 عضوًا من أعضائه للمشاركة في لجنة الحوار، التي من المقرر أن تمثل المجلس في الحوار السياسي الليبي للنظر في تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قد أعلن أمس الأول أن الإعلان عن أعضاء لجنة الحوار سيجري خلال يومي الأربعاء والخميس، وذلك بعد أن خوّل أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة 11 أبريل الجاري هيئة رئاسة المجلس بتشكيل لجنة الحوار الجديدة، بحسب ما أعلنه حينها الناطق باسم المجلس عبدالله بلحيق.

وبحسب بليحق فإن مجلس النواب حدد مدة عمل لجنة الحوار بأربعة أشهر، بالإضافة إلى عدم ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة لشغل أي منصب .