اطمأن الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة حسام البدري، على لاعبيه البدلاء والصاعدين بفوز سهل على ضيفه تليفونات بني سويف بنتيجة 3-1 في لقاء ودي أقيم اليوم، الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخطف صالح جمعة، لاعب الوسط، الأضواء بعدما سجل الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 24، وصنع الهدف الثاني الذي سجله عمرو جمال في الدقيقة 32، بعدما تسلم تمريرة جمعة الذي راوغ حارس المرمى.

وأحرز الهدف الثالث فوزي الحناوي في الدقيقة 78، وأحرز للتليفونات فتحي عثمان من خطأ كوميدي لحارس الأهلي مسعد عوض.

وتأتي الودية استعدادًا لمواجهة طنطا، والمقرر إقامتها الإثنين المقبل، في إطار الجولة الـ 25 بالدوري المصري الممتاز.