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الأربعاء 19 ابريل 2017 06:01 مساءً
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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسماعيلية"
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسماعيلية"

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:45 م

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

ونتج عن الحادث كثافات مرورية للمتجه من الإسماعيلية وفي طريقه إلى القاهرة، فيما انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى.

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بانتقال رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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