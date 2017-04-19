وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات عنيفة، للاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بممارسة “الفاشية” و”النازية” ضد تركيا.

وأشار “أردوغان” في تصريحات تليفزيونية إلى أن ذلك يعد حربا ضد تركيا، مشددًا على أن أوروبا لم تف بوعودها بخصوص اللاجئين، ولم تدفع الأموال التى وعدت بها.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما خدعنا، مضيفًا: ولكننى مؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير.