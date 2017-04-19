 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 06:14 مساءً
روابط سريعة
أردوغان: أوروبا تشن حربا ضد تركيا
اردوغان

أردوغان: أوروبا تشن حربا ضد تركيا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:43 م

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات عنيفة، للاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بممارسة “الفاشية” و”النازية” ضد تركيا.

وأشار “أردوغان” في تصريحات تليفزيونية إلى أن ذلك يعد حربا ضد تركيا، مشددًا على أن أوروبا لم تف بوعودها بخصوص اللاجئين، ولم تدفع الأموال التى وعدت بها.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما خدعنا، مضيفًا: ولكننى مؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3