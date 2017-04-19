تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" للغدالأربعاء، 19 ابريل 2017 05:42 م
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، و”حسن” نجل الكاتب الراحل “محمد حسنين هيكل”، عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” لجلسة غد الخميس 20 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وبعضوية المستشارين حسن عيسوي وأحمد العدل، بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقه أحمد، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم، وأحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل عضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس»، وجمال وعلاء مبارك، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
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