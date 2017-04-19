أعلن الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه المكونة من 18 لاعبًا، لمواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد نادي برشلونة لاستضافة يوفنتوس في الكامب نو مساء اليوم الأربعاء، في مباراة حاسمة ومصيرية للفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته ذهابًا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت القائمة استبعاد الفرنسي جيرمي ماثيو، والتركي أردا توران لأسباب فنية، كما تواجد في القائمة الشاب كارلوس ألينيا.

وقالت صحيفة “موندو ديبوريتفو” المقربة من برشلونة إن ماسكيرانو وعلى الرغم من تواجده في القائمة إلا أنه قد لا يشارك في المباراة بسبب عدم شعوره بالراحة الجسدية.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

الحراسة : تير شتيجن - ياسبر سيليسن

الدفاع : بيكيه - ماسكيرانو - أومتيتي - ألبا - ديني - سيرجي روبيرتو

الوسط : بويكستيس - راكتيتش - إنيستا - جوميز - دينيس سواريز - كارلوس ألينيا

الهجوم : ميسي - نيمار - سواريز - ألكاسير