تلقي نادي الزمالك المصري، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيه الأبيض بتسديد مبلغ 450 ألف دولار كمستحقات للغاني أجوجو لاعب الفريق الأول الأسبق.

ومن المنتظر أن يقوم مسؤولي النادي سيرسلون 50 ألف دولار لأجوجو حسب اتفاق سابق مع محامي اللاعب.



وكان الزمالك قد طلب تقسيط المستحقات الخاصة بأجوجو، بعد حصوله على حكم نهائي، للحصول عليها من القلعة البيضاء.

وتعاقد النادي مع اللاعب الغاني في موسم 2008ـ 2009، حيث انضم للقلعة البيضاء قادما من صفوف فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ويسعي مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلي تسوية مستحقات اللاعب لدى النادي تجنبا لتعرضه لعقوبات من جانب الاتحاد الدولي، والتي تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في الدوري وغرامات مالية أخرى.