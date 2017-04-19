قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية إن تنظيم “داعش” الإرهابي، استهدف واحدًا من أهم المواقع السياحية في العالم، وهو “دير سانت كاترين”، وذلك قبل 10 أيام فقط من زيارة البابا فرانسيس -بابا الفاتيكان- لمصر.

وأوضحت أن مصر تشهد أكثر الأيام دموية منذ عقود، حين استهدف الإرهاب طائفة بعينها وهم المسيحيون الذين يشكلون 10% فقط من سكان مصر.

وأشارت إلى أن دير سانت كاترين تأسس في القرن السادس، وهو موقع للتراث العالمي، وجزء من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.

وتابعت أنه على الرغم من أن الجيش المصري يكثف من حملاته لمواجهة تنظيم “داعش” في شمال سيناء، إلا أن جنوب سيناء كانت دائمًا في مأمن من هذا الخطر، ونادرًا ما ينجح تنظيم “داعش” في الوصول إلى هذه البقعة السياحية المهمة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.