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تكدس بمطار القاهرة بسبب تأخر إقلاع رحلات المعتمرين
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تكدس بمطار القاهرة بسبب تأخر إقلاع رحلات المعتمرين

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:30 م

أكدت غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تتواصل مع الخطوط السعودية، لحل أزمة تكدس المعتمرين بمطار القاهرة الدولي، نتيجة تأخير إقلاع رحلات الخطوط السعودية.

وأشارت الغرفة إلى أن مسئولي الخطوط السعودية وعد ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان تفادى حدوث هذه الأزمات مستقبلا.

وأضاف، غرفة شركات السياحة، في الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، أن مسئولي الخطوط السعودية طالب من الشركات المنظمة لرحلات المنفذة لرحلات العمرة، بعدم توجيه معتمرى الشركات إلى المطار إلا قبل إقلاع الطائرة بـ 4 ساعات، وكذلك الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوزن وهى ألا يزيد وزن حقيبة السفر عن 23 كيلو وبحد أقصى حقيبتين للمعتمر الواحد.

كما طالب  في حالة السفر على رحلات إضافية ضرورة الرجوع إلى شركة الخطوط السعودية لمعرفة إقلاع الرحلات الإضافية وذلك حرصا على سفر المعتمرين فى الوقت المحدد.

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