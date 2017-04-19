كشف موقع فرنسي أن منظومة الدفاع الجوي “بانتسير S1” العاملة في صفوف تشكيلات الجيش الإماراتي وراء إسقاط مروحية سعودية.

ونقلت “سبوتنيك” ذكر موقع “مينا ديفانس” الفرنسي، أن منظومة “بانتسير S1 ” العاملة في صفوف تشكيلات الجيش الإماراتي، قامت بالإطلاق على “بلاك هوك” سعودية في منطقة مأرب باليمن، وذلك نتيجة خطأ في الاتصال أو التنسيق، ما أدى إلى مقتل كامل الطاقم المؤلف من 12 عسكريًا واختصاصيًا سعوديًا بحسب ما أكده بيان رسمي للجيش السعودي أمس.

ولفت “ميا ديفانس” إلى أن البعض سوف يتساءل، ويقول: “لماذا يتم استخدام مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة ضد ما يعرف بمجرد تمرد على الأرض؟”.

وأضاف، “هناك إجابات منطقية مثل استخدام المدافع ذات معدل الرماية النارية العالية للوصول إلى الإشباع الناري على مواقع أرضية، أو تعقب ومطاردة الطائرات بدون طيار التابعة لجماعة الحوثيين “أنصار اللـه”.

وكشف “مينا ديفانس” عن أن وجود صواريخ “سكود” أو “توشكا” في ترسانة “الحوثيين” يبرر بشكل طبيعي وجود نظام الدفاع الجوي “بانتسير” في مسرح العمليات.

وخلص الموقع إلى أن السؤال الحقيقي حول الأسباب التي قادت بطارية دفاع جوي لإسقاط طائرة صديقة تابعة لأحد الحلفاء يتمثل في أنه وخلال اللحظة التي كانت فيها المروحية السعودية تُحلق، فإن منظومة بانتسير التقطت هجوما لصاروخين باتجاه مأرب، وبالتالي فإن المروحية الصديقة علقت عن طريق الخطأ في شباك بانتسير الإماراتية وحدث ما حدث.

أعلنت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء، مقتل 12 ضابطًا سعوديًا جراء تحطّم الطائرة المروحية، شمال مدينة مأرب.

وذكر الجيش اليمني أن الطائرة المروحية التابعة للقوات السعودية سقطت في مأرب جراء قصفها من قِبل المنظومة الصاروخية للتحالف عن طريق الخطأ.