موقع فرنسي: صاروخ إماراتي وراء سقوط المقاتلة السعودية في اليمنالأربعاء، 19 ابريل 2017 05:31 م
كشف موقع فرنسي أن منظومة الدفاع الجوي “بانتسير S1” العاملة في صفوف تشكيلات الجيش الإماراتي وراء إسقاط مروحية سعودية.
ونقلت “سبوتنيك” ذكر موقع “مينا ديفانس” الفرنسي، أن منظومة “بانتسير S1 ” العاملة في صفوف تشكيلات الجيش الإماراتي، قامت بالإطلاق على “بلاك هوك” سعودية في منطقة مأرب باليمن، وذلك نتيجة خطأ في الاتصال أو التنسيق، ما أدى إلى مقتل كامل الطاقم المؤلف من 12 عسكريًا واختصاصيًا سعوديًا بحسب ما أكده بيان رسمي للجيش السعودي أمس.
ولفت “ميا ديفانس” إلى أن البعض سوف يتساءل، ويقول: “لماذا يتم استخدام مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة ضد ما يعرف بمجرد تمرد على الأرض؟”.
وأضاف، “هناك إجابات منطقية مثل استخدام المدافع ذات معدل الرماية النارية العالية للوصول إلى الإشباع الناري على مواقع أرضية، أو تعقب ومطاردة الطائرات بدون طيار التابعة لجماعة الحوثيين “أنصار اللـه”.
وكشف “مينا ديفانس” عن أن وجود صواريخ “سكود” أو “توشكا” في ترسانة “الحوثيين” يبرر بشكل طبيعي وجود نظام الدفاع الجوي “بانتسير” في مسرح العمليات.
وخلص الموقع إلى أن السؤال الحقيقي حول الأسباب التي قادت بطارية دفاع جوي لإسقاط طائرة صديقة تابعة لأحد الحلفاء يتمثل في أنه وخلال اللحظة التي كانت فيها المروحية السعودية تُحلق، فإن منظومة بانتسير التقطت هجوما لصاروخين باتجاه مأرب، وبالتالي فإن المروحية الصديقة علقت عن طريق الخطأ في شباك بانتسير الإماراتية وحدث ما حدث.
أعلنت قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الثلاثاء، مقتل 12 ضابطًا سعوديًا جراء تحطّم الطائرة المروحية، شمال مدينة مأرب.
وذكر الجيش اليمني أن الطائرة المروحية التابعة للقوات السعودية سقطت في مأرب جراء قصفها من قِبل المنظومة الصاروخية للتحالف عن طريق الخطأ.
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT