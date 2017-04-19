قال المدير الفني لفريق جينك البلجيكي، الهولندي ألبيرت ستيفنبرج، إن فريقه مستعد للانتفاضة غدا أمام سيلتا فيجو الإسباني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 3-2.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عشية مباراة الإياب، أضاف ستيفنبرج: “الخسارة 3-2 نتيجة خطيرة، ولكنك تدرك أن عليك الفوز.. دائما ما نلعب لنفوز”.

وستحدد مباراة الغد أي من سيتأهل بين جينك وسيلتا فيجو إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه، علما بأن اللقاء سيقام على ملعب “فينكس” معقل الفريق البلجيكي.

وأبرز ستيفنبرج أن لاعبيه يتمتعون بتركيز كبير على لقاء غد، مبينا “نحن ندرك ما علينا فعله”.