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السيسي يستقبل أسرة أحد شهداء القوات المسلحة بـ"الاتحادية" - فيديو وصور
استقبال السيسى لأسرة الشهيد أحمد صلاح الدين

السيسي يستقبل أسرة أحد شهداء القوات المسلحة بـ"الاتحادية" - فيديو وصور

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:18 م
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسرة شهيد القوات المسلحة المقدم أحمد صلاح الدين مالك، الذى استشهد خلال عملية مداهمة على عناصر إرهابية فى سيناء الشهر الماضى، وسبق أن استشهد شقيقه الرائد إسلام صلاح الدين مالك، الضابط بوزارة الداخلية.

وحرص الرئيس على توجيه رسالة شكر وعرفان لأسرة الشهيدين بالنيابة عن كل المصريين، مؤكداً أن مصر لا تنسى أبناءها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن من أجل أن ينعم أبناؤه بالحرية والأمن والاستقرار.

ومن جانبهم، أعرب أفراد أسرة الشهيدين عن تقديرهم لحرص الرئيس على الالتقاء بهم، وتأكيد رعاية الدولة لهم، موجهين رسالة لكل المصريين بأن مصر ستظل قوية وعظيمة، ولن تسقط أبداً طالما ظل أبناؤها الأوفياء يحمونها بأرواحهم.

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