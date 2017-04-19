يعقد حاليًا مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول اجتماع رسمي للمجلس بحضور جميع الأعضاء، وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع، والتي تبعد نحو ٤٠ مترًا تقريبًا عن مكتب وزير الإعلام بذات الدور.

وفوجئ سكرتارية رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بمحاولة مكرم اقتحام مكتب الوزير، قائلًا للعامين المتواجدين:” افتحو لي مكتب صفوت الشريف”، مما أصاب الجميع بالاندهاش، خاصة أن الكاتب الكبير قام بالتهليل، ودخل في وصلة من الشتائم دون أن يرد عليه أحد- بحسب المصادر-.

من جانبهم، تدخل بعض أعضاء الاجتماع واللوء محمد عبد الجواد لتهدئة الأمر، وإقناع “مكرم” بالذهاب إلى الاجتماع في القاعة بعيدًا عن مكتب الوزير.

يشار إلى أنه كان قد تم تجهيز قاعة الدور الثامن باتحاد الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” للاجتماع، إلا أن “مكرم” فور وصوله رفض الجلوس فيها وقرر الصعود للدور التاسع.